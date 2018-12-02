موعد مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب في الكونفدرالية والقناة الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل فريق الرجاء البيضاوي المغربي اختبار صعب أمام فيتا كلوب الكونغولي، مساء يوم الأحد ويأتي ذلك في مباراة إياب الدور النهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتقام مباراة الرجاء مع فيتا كلوب على ملعب "الشهداء"، يوم الأحد والموافق 1 ديسمبر، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.





ونجح لاعبو الرجاء في الفوز بمباراة الذهاب علي ملعب محمد الخامس بنتيجة 3-0، وقدموا مستوي مميز للغاية علي ملعبهم ووسط جماهيرهم.





ويسعى الفريق المغربي لتحقيق اللقب الذي غاب عنه منذ فترة طويلة، وستكون المواجهة في النهائي صعبة أمام فيتا كلوب.





وستكون مباراة الرجاء ضد فيتا كلوب في الكونفدرالية مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت 1 HD" الرياضية القطرية وسيعلق عليها : جواد بدة.



