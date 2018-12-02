رئيس مستقبل وطن: "نحن أمام اختبار حقيقي بالانتخابات التكميلة بطامية وزفتى (صور)

أعلن المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، أننا جميعا أمام أول اختبار حقيقي وتلاحم سياسي فعلى على أرض الواقع من خلال انتخابات دائرتي مركز طامية بمحافظة الفيوم ومركز زفتى بمحافظة الغربية.



جاء ذلك خلال زيارة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب والمستشار عصام هلال أمين عام التنظيم المركزي، لمحافظة الفيوم للوقوف على الاستعدادات التنظيمية الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية التكميلية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، والذى أصبح شاغرا بوفاة النائب اللواء أحمد عبدالتواب عبد الجليل وقام الحزب بالدفع بشقيقة الدكتور محمد عبدالتواب عبدالجليل مرشحا من قبل الحزب فى الدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية بمحافظة الفيوم.



وتم إجراء حوار مفتوح مع قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم وتم التوصل إلى اتفاق حول آلية عمل خلال الفترة المقبلة.



وكان في استقبال ضيفا الفيوم المهندس عماد سعد حموده الأمين العام المساعد للحزب ومنسق عام القطاعات بالأمانة المركزية والنائب يوسف الشاذلى أمين التنظيم بالحزب بالفيوم والأمناء المساعدين ونواب البرلمان بمحافظة الفيوم وأمناء اللجان النوعية وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والأقسام.