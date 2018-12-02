بلدية باريس تعلن إغلاق قوس النصر بسبب احتجاجات التظاهرات

أعلنت بلدية العاصمة الفرنسية باريس، إغلاق "قوس النصر" اليوم الأحد أمام حركة السياحة بسبب الاحتجاجات والتظاهرات التي تجوب شوارع العاصمة الفرنسية.





وذكرت قناة الحدث العربية، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تحول فيه احتجاج فرنسي على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة إلى شغب في العاصمة باريس وسط اصطدام بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء في مواجهات اعتبرتها صحيفة "لوبوان" بمثابة نذر ثورة بالنظر إلى المستوى غير المسبوق للعنف والاحتقان.





وقالت الشرطة الفرنسية إن ما لا يقل عن 65 مصابا، بينهم 11 شرطيا، جرحوا في الاشتباكات العنيفة بالعاصمة باريس، كما اعتقل 140 آخرون، ونشر آلاف من عناصر الشرطة في محاولة لاحتواء الاحتجاجات.





كانت تلك ثالث نهاية أسبوع على التوالي تجري فيها اشتباكات في باريس في تناقض تام مع احتجاجات، اليوم، في أقاليم فرنسية أخرى، حيث كانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير.



