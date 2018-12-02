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مفاجأة.. مقترح لطرح عملة جديدة في السوق.. وخبراء: "لتسهيل البيع والشراء"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:48 ص
مفاجأة.. مقترح لطرح عملة جديدة في السوق.. وخبراء: لتسهيل البيع والشراء
جنيه
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كشفت مصادر بوزارة المالية، أن هناك مقترح لإصدار فئة جديدة من العملات وهي "فئة جنيهين"، وذلك من أجل التيسير على المواطنين.


وعلق  الدكتور يسري الطاحون رئيس قسم الاقتصاد في جامعة طنطا، أن فكرة إصدارة عملة جديدة وهي جنيهين لها إيجابيات وسلبيات، مشددًا على كون القرار سيكون إيجابي في حالة إذا تم إصدار عملة جديدة دون سحب عملات من فئة نصف جنيه والربع جنيه.


وذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات رسمية له في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن وزارة المالية متمثلة في مصلحة سك العملة، ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بطرح كميات أكبر من العملات المعدنية، وذلك من أجل توفيرها في الأسواق أمام المواطنين.


وكان رئيس مصلحة سك العملة، قد أكد بأن خلال ما تبقى من هذا العام المالي الجاري، ستقوم المصلحة بضخ كميات أكبر من “العملات المعدنية” في الأسواق، وذلك بالمقارنة بما كان يحدث في السنوات السابقة، مشددًا على كون ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة التي تم إعتمادها في وقت سابق من هذا العام.





المزيد عن: مصر عملت سك العملة المالية أخبار مصر
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