بعد 10 أيام من عرضه.. "2 Fantastic Beasts" يقترب من تحقيق نصف مليار دولار





حقق الجزء الثانى من سلسلة أفلام 2 Fantastic Beasts إيرادات وصلت إلى 441 مليون دولار عالميًا منذ طرحه يوم يوم 16 نوفمبر الماضي.





فيلم Fantastic Beasts 2 من بطولة إيدى ريدمين، وكاثرين ووترستون، ودان فوجلر، وأليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجونى ديب.





الفيلم من إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter.







