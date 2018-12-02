عمرو أديب عن هزيمة الزمالك في البطولة العربية: "فرقة ماتسترش"



وتابع "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية: "الفرقة اللي بترفص النعمة.. الفرقة اللي دايما فصولها صعبة.. أتحدث عن نادي الزمالك".



وأضاف: "جبتولي سكتة دماغية.. قاعد عينيا دلوقتي بتقطر دمًا.. وكله كوم واللي عمله فيا محمود علاء كوم.. لما راح شاط الكورة وضيع قلبي معاه".

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الزمالك، أمام الاتحاد السكندري، وخروجه من البطولة العربية، قائلا: "الفرقة اللي ما تسترش.. الفرقة اللي ترفض اننا نبقى فرحانين يومين.. ترفض اننا نقعد شوية سعداء".