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عمرو أديب عن هزيمة الزمالك في البطولة العربية: "فرقة ماتسترش"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:10 ص
عمرو أديب عن هزيمة الزمالك في البطولة العربية: فرقة ماتسترش
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الزمالك، أمام الاتحاد السكندري، وخروجه من البطولة العربية، قائلا: "الفرقة اللي ما تسترش.. الفرقة اللي ترفض اننا نبقى فرحانين يومين.. ترفض اننا نقعد شوية سعداء".

وتابع "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية: "الفرقة اللي بترفص النعمة.. الفرقة اللي دايما فصولها صعبة.. أتحدث عن نادي الزمالك".

وأضاف: "جبتولي سكتة دماغية.. قاعد عينيا دلوقتي بتقطر دمًا.. وكله كوم واللي عمله فيا محمود علاء كوم.. لما راح شاط الكورة وضيع قلبي معاه".
المزيد عن: عمرو أديب الزمالك البطولة العربية الاتحاد السكندري
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