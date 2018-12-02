ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:28 ص
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليفربول وإيفرتون
طباعة
منى شكري
 
يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة قوية ضد إيفرتون مساء اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق ضربة بداية لقاء ليفربول مع إيفرتون في تمام الساعة 6:15 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:15 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأنفيلد، وستكون المباراة مذاعة عبر قناة "beIN SPORTS HD 2" بصوت المعلق رؤوف خليف.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يتواجد إيفرتون في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

ويسعى ليفربول لملاحقة مانشستر سيتي صاحب الصدارة ومواصلة مسلسل الانتصارات في الجدول والتي بدأها الريدز منذ بداية الموسم الحالي، وستكون مباراة قوية بين الأحمر والأزرق.

المزيد عن: موعد مباراة ليفربول وايفرتون ليفربول ايفرتون الدوري الانجليزي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
x
14:00
فولهام
آرسنال
x
16:05
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
x
16:45
الوحدة
الاتحاد
x
17:15
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
x
13:30
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
x
17:00
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 5:10:02 AM