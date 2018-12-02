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اليوم.. مائدة مستديرة لـ"الأعلى للإعلام" واليونيسيف حول قضايا الأطفال

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:37 ص
اليوم.. مائدة مستديرة لـالأعلى للإعلام واليونيسيف حول قضايا الأطفال
مكرم محمد احمد
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ميسون أبو الحسن
 
ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مائدة مستديرة لعرض ومناقشة اتفاقية التعاون بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، والذي يستهدف إيجاد آلية مشتركة، لتفعيل دور الإعلام في مصر من أجل تحسين حياة الأطفال وأسرهم وحماية حقوقهم.

يأتي ذلك صباح اليوم الأخد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء منظمة اليونيسيف.

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