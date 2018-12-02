"الضيف" يحصل على جائزة الجمهور بمهرجان تالين في إستونيا (صورة)









وتدور أحداث فيلم "الضيف" حول صراعات دينية سياسية من خلال قصة حب، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وجميلة عوض وأحمد مالك وشيرين رضا، فيما يشارك ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيوف شرف.





حصد الفيلم المصري "الضيف" جائزة الجمهور كأحسن فيلم في مهرجان “Tallin” السينمائي بدولة استونيا المهرجان الذي شهد العرض العالمي الأول له هُناك، ويعد "الضيف"، الفيلم المصري الإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان.