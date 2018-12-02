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من هو محمد محمود لاعب الأهلي الجديد (حقائق لا تفوتك)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:23 ص
من هو محمد محمود لاعب الأهلي الجديد (حقائق لا تفوتك)
محمد محمود
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الفجر الرياضي
 

تعاقد النادي الأهلي مع محمد محمود لاعب نادي وادي دجلة مقابل 15 مليون جنيه وعليهم أحمد رمضان بيكهام المعار إلى الفريق الدجلاوي.

 

محمد محمود انضم لمنتخب مصر الأول بعد أن كان قد انضم منتخب الشباب مواليد 97 وقت تولى معتمد جمال قيادة الفراعنة الشباب كما شارك مع منتخب الكرة الشاطئية خلال بطولة كأس العالم للقارات التي أقيمت بمدينة لاجوس في نيجيريا عام 2016.

 

ويجيد محمد محمود اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع وصانع ألعاب وشارك مع وادي دجلة بشكل أساسي هذا الموسم.

 

ويمتاز محمد محمود بسرعة التمرير بجانب دقة التمريرات الطولية والتسديد بعيد المدى ومميز أيضا في ضربات الرأس رغم قصر قامته، وأيضا التسديد من بعد".

 

محمد محمود من مواليد 1998، وتم تصعيده للفريق الأول منذ أربع مواسم عندما كان حمادة صدقي مديرًا فنيًا للفريق وقتها ولكنه لم يشارك في المباريات ثم شارك على فترات مع أحمد حسام ميدو.

 

وحصل محمد محمود على لقب هداف دوري الجمهورية موسم 2015، كما حصل على بطولة الجمهورية مع ناشئي وادي دجلة مواليد 98.

 

المزيد عن: وادي دجلة محمد محمود صفقات الاهلي الدوري المصري الاهلي
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