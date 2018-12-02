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اليوم.. 'الصحفيين' تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط (صور)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:25 ص
اليوم.. 'الصحفيين' تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط (صور)
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ميسون أبو الحسن
 



يفتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، أكبر مركز لتدريب الصحفيين في الشرق الأوسط، بمقر النقابة، ظهر اليوم الأحد.


ويحتوي مركز التدريب على كافة الإمكانيات من صالة تحرير، واستوديو للإذاعة والتلفزيون، وقاعات لـ"السوشيال ميديا"، وغيرها​.


ومن المقرر أن يشارك بالاحتفال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.



وقال نقيب الصحفيين إن هذا المركز سيكون نقلة نوعية وكبيرة في تدريب الصحفيين في مصر.


اليوم.. 'الصحفيين' تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط (صور)
اليوم.. 'الصحفيين' تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط (صور)
اليوم.. 'الصحفيين' تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط (صور)
اليوم.. 'الصحفيين' تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط (صور)
اليوم.. 'الصحفيين' تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط (صور)
اليوم.. 'الصحفيين' تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط (صور)
اليوم.. 'الصحفيين' تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط (صور)
المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين معند تدريب الصحفيين مركز تدريب الصحفيين عبدالمحسن سلامة بوابة الفجر الفجر أخبار الفجر
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