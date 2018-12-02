هبة قطب تحذر من "الفياجرا النسائية": تؤدي للوفاة في هذه الحالة



وأضافت "قطب" في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن هذا العقار يجب تناوله قبل النوم وليس في وقت النهار، حيث يؤدي إلى الخمول وعدم الإنتاج.



وتابعت استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، أنه يجب أخذ العقار لمدة شهرين حتى يؤدي للمفعول المرجو منه، لافتة إلى أن هذا العقار "بيلعب في أنزيمات المخ"، لافتة إلى أن هناك الكثير من السيدات في تجارب الدواء أخذوا دواء وهمي مقابل مجموعة أخرى أخذت العقار، فوجدوا أن من أخذن العقار تحسنت علاقاتهن الزوجية بنسبة 0.5% فقط.

أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إنه حتى على الموقع الخاص بدواء "الفياجرا النسائية"، هناك العديد من التحذيرات، ومنها أنه ممنوع منعا باتا شرب الخمور أثناء تعاطي الدواء، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة.