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"حظك اليوم برج الحمل الاحد 2 ديسمبر 2018"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:18 ص
حظك اليوم برج الحمل الاحد 2 ديسمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الحمل21 مارس الی 19 أبریل) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

 

برج الحمل:

تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة. ثقتك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك. هذا يجعلك تشعر بتقدير الآخرين لك، ويساعدك على فهم أن كل الذي تحتاجه موجود بحيث تستطيع ترك أثرًا إيجابيًا والنجاح. 

 


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