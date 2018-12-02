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أديب لـ الأهلاوية: "لو الزمالك مخدش الدوري.. هاقص شعري"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:08 ص
أديب لـ الأهلاوية: لو الزمالك مخدش الدوري.. هاقص شعري
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لجماهير النادي الأهلي، قال فيها: "أنا هقولكم الجملة الشهيرة اللي بيقولها جماهير النادي الأهلي، بطولة عربية إية، وبطولة أفريقية إية المهم الدوري".

وتابع "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية: "عمرو أديب اليوم بيقول للأهلاوية الرك على الدوري".

وأضاف: "لو الزمالك مخدش الدوري أنا هاقص شعري.. إن شاء الله هناخد الدوري.. وأنا بقول لمحمود علاء نكدت علينا إمبارح".
المزيد عن: عمرو أديب الزمالك الحكاية الأهلي
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