أديب لـ الأهلاوية: "لو الزمالك مخدش الدوري.. هاقص شعري"



وتابع "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية: "عمرو أديب اليوم بيقول للأهلاوية الرك على الدوري".



وأضاف: "لو الزمالك مخدش الدوري أنا هاقص شعري.. إن شاء الله هناخد الدوري.. وأنا بقول لمحمود علاء نكدت علينا إمبارح".

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لجماهير النادي الأهلي، قال فيها: "أنا هقولكم الجملة الشهيرة اللي بيقولها جماهير النادي الأهلي، بطولة عربية إية، وبطولة أفريقية إية المهم الدوري".