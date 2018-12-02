"الإبراشي" عن فستان رانيا يوسف: يدعو للبصق والقرف



وأشار إلى أن إطلالة الفنانة رانيا يوسف غير اللائقة وتسيء لها.



شن الإعلامي وائل الإبراشي، هجومًا على الفنانة رانيا يوسف بسبب ظهورها بفستان عارٍ في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40، قائلًا: "الهدف لفت النظر، والفستان كان مقززًا وقبيحًا وليس مثيرًا، ويدعو للبصق والقرف".وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت: أن البعض صور مشهد فستان رانيا يوسف الغريب والمقزز بأنه على عكس الحقيقة، لافتًا إلى أن ما قامت به "يوسف" سلوك فردي أحمق.