جون مسيحة: باريس تحولت لساحة حرب أهلية بالفعل



قال جون مسيحة، المستشار السياسي للمرشحة السابقة لرئاسة فرنسا مارين لوبان، إن معارضي ترشيح "لوبان" لرئاسة فرنسا علل المظاهرات، بأن باريس ستتحول إلى ما يشبه بحرب أهلية بسبب موقفها من المهاجرين الغير شرعيين.



وأضاف "مسيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كال يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن بعض أحياء العاصمة الفرنسية باريس يوجد بها حرب أهلية بالفعل، حيث توجد مواجهة بين عناصر الأمن من جهة، والمتظاهرين والعناصر المخربة من جهة أخرى.



وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليس أمامه حاليًا سوى إقالة البرلمان، لأنه إذا تراجع عن قرارات رفع الأسعار عن المحروقات والضرائب، فهذا سيؤدي إلى خروج المتظاهرين إلى الشارع عند اصداره أي قرار لا يعجب البعض.

