مفاجأة من كيم كارداشيان للرجال فقط.. تعرف عليها

شاركت نجمة تلفزيون الواقع الشّهيرة "كيم كارداشيان" في مقطع الفيديو الخاص بالثّنائي جون ليجند وكريسي تيغان، والذي أطلقاهُ مُؤخرًا احتفالًا بالكريسماس.

وفي إحدى اللقطات من الفيديو، ظهرت كيم وهي تتحدّث مع أحد أبناء عمومة جون ليجند واسمه "ياسر"، فاقترح عليها أن يتعاونا في إنتاج مُستحضرات التّجميل سويّا، ويُركّزا على مُستحضرات الرّجال، لتردّ عليه كيم بأنّها في مُنتصف عملية الإنتاج أصلًا، وأنّ الموضوع كان ببالها مُنذ فترة.

وعندما سألها ياسر عن إنتاجها مسكارة خاصّة بالرّجال، فأجابت زوجة كانيه ويست بأنّها ستُنتجها، بالإضافة إلى إطلاقها مُحدد شفاه ثُنائي الجنسين.





وعلى صعيد الإطلالة، ارتدت كيم كارداشيان فُستان الفرو الضّيق ذا اللون الرمادي الفاتح، الذي احتضن جسدها المليء بالمُنحنيات، ووصل طوله إلى أسفل الرّكبة، كما تميّز بياقته المُرتفعة، في حين انتعلت معه صندلًا مكشوفًا، واعتمدت تسريحة شعرها المعهودة، ألا وهي المُنسدل مع القليل من التموّجات.





ومن الجدير ذكره أنّ الثنائي ليجند وتيغان شاركا جُملة من المشاهير في فيديو الكريسماس، أمثال والدة كيم "كريس جينر"، ووالدة كريسي تيغان "فيلايلوك تيغان"، بالإضافة إلى كُل من ميغان ترينر، وجين لينش، ودارين كريس، وأكوافينا، وكينان تومبسون، وستيفي ووندر، وديريك هاو، وريتا، ونائل برينان، وبين شوارتز، وبليك شيلتون، وآدم ليفين، وكيلي كلاركسون، وزاك غاليفياناكس، وغيرهم الكثيرون.