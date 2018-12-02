"فيتراكفي".. أول دواء لعلاج السرطان بتكلفة 393 ألف دولار

نظرًا لانتشار مرض السرطان، الذي يعد من أخطر الأمراض التي تهاجم الأجسام البشرية، ويسبب الوفاة، أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، عن إجازة أول دواء في العالم يمكنه معالجة مرض السرطان من منبعه وأصله وللكبار والصغار.





ويعد مرض السرطان، أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، بنحو 13% من مجموع وفيات سكان العالم سنويًا، وتتسبب سرطانات الرئة والمعدة والكبد والقولون والثدي وعنق الرحم في معظم الوفيات التي تحدث كل عام بسبب السرطان، بحسب وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.





فيتراكفي أول عقار لعلاج السرطان

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، عن إجازة أول دواء في العالم يمكنه معالجة مرض السرطان من منبعه وأصله وللكبار والصغار، بحسب ما أفاد مفوض الهيئة الحكومية.





ويعتمد عقار"فيتراكفي" (Vitrakvi)، على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية، بغض النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته.





هو دواء على شكل حبوب للبالغين، أو شراب للأطفال، يعالج الطفرات الوراثية للأورام السرطانية، بغض النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته.





علاج السرطان من منبعه

وقال مفوض الهيئة الأميركية، سكوت غوتليب، إن "التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان، لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أيا كان موقع منشأها في جسم الإنسان".





وأكد غوتليب، أن العقار الجديد سوف يساعد مرضى السرطان للحصول على العلاج المناسب، ويساهم عقار "فيتراكفي" في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة.





وقال رئيس مركز تطوير الأدوية المبكر في مركز ميمورال، سلوان كيترينج للسرطان في نيويورك، الدكتور ديفيد هايمان: "تقليديا كان يتم علاج السرطان بناء على أساس مصدر الورم السرطاني، لكن حاليا سيكون العلاج لأي مكان في الجسم لأنك تعالج الجين الأصلي الذي تسبب في ظهور الورم".





تجربة العقار

وتم تجربة الدواء فعليًا على البشر، وسجلت حالة شفاء طفلة خلال أشهر بعد تناول الدواء، حيث فوجئ العلماء أنه بعد 3 أيام فقط، بدأ الورم في الانكماش، وخلال أشهر تم القضاء على الورم السرطاني بصورة كاملة، ولم يضطر الأطباء إلى قطع ذراع الرضيعة الصغيرة.





وسوف يطرح الدواء على هيئتين، الأولى في هيئة أقراص أو كبسولات، والأخرى على هيئة دواء شراب للأطفال بشكل خاص.

استخداماته

يستخدم "فيتراكفي"، إذا انتشرت الخلايا السرطانية في الجسم، أو إذا كانت الجراحة لإزالة السرطان ستسبب مضاعفات معقدة، أو إذا لم يستجب السرطان للعلاجات الأخرى وانتشر بشكل أكبر.





وفي حال وصف الطبيب دواء فيتراكفي للمريض، فيجب أن يجربه أولا على المريض ليتأكد من أنه العلاج المناسب له بجرعات صغيرة، قبل أن يطلب منه استخدامه بكميات أكبر.

أعراضه الجانبية

يرجى العلم أنه يجب قبل تناول جرعة الدواء، إبلاغ الطبيب بالتاريخ الطبي الكامل للمريض، خاصة إذا كان يعاني من مشاكل بالكبد، أو بالجهاز العصبي، أو إذا كان المريض أو المريضة يخططون لإنجاب أطفال، إذ سيؤثر الدواء على الجنين، كما ينبغي إعلام الطبيب إذا كانت المريضة ترضع طفلا.





وتشمل الأعراض الجانبية مشكلات في الجهاز العصبي والكبد والتعب، هذا إلى جانب التعب والغثيان والدوار والتقيؤ، بالإضافة إلى الإمساك والإسهال وتراجع القدرة على الإنجاب وخصوصا عند النساء.





تكلفة العقار

ولكن حتى الآن لا يزال هذا الدواء باهظ التكلفة، حيث سيكلف البرنامج العلاجي في السنة الواحدة أكثر من 393 ألف دولار أمريكي، فيما ستصل تكلفته في الشهر الواحد إلى نحو 11 ألف دولار.



