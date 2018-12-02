تفاصيل عقد محمد محمود مع الأهلي

تعاقد النادي الأهلي مع محمد محمود صانع ألعاب نادي وادي دجلة للانضمام خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وبلغت قيمة الصفقة 15 مليون جنيه بالإضافة إلى الحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام المُعار للفريق الدجلاوي نهائيًا.

وتضمن عقد محمد محمود التالي:

- الأهلي يدفع خمسة ملايين أخرى في حالة مشاركة اللاعب في 20 مباراة في موسم واحد، و10 مليون جنيه بعد 40 مباراة.

- وادي دجلة يحصل على نسبة 20% من صفقة صانع ألعاب الأحمر الجديد في حالة بيعه لنادي آخر، وذلك بخلاف ما دفعه الأهلي لوادي دجلة من صفقة الانتقال والمكافآت.