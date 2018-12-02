تفاصيل حملة المسح الطبى لطلاب الثانوية العامة × 10 معلومات

أعلنت وزارة الصحة، تقسيم حملة مسح طلاب الثانوية إلى 3 مراحل، تبدأ اليوم المرحلة الأولى ولمدة 3 أشهر وتستهدف مليونا و١٢٢ ألف طالب من مدارس المحافظات التسع بالمرحلة الأولى للمبادرة، وهي: الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وجنوب سيناء والقليوبية والفيوم وأسيوط ودمياط وبورسعيد، وذلك من خلال ٣٨٠ فريقا طبيا متحركا تجوب ٢٢٠٦ مدرسة ما بين مدارس ثانوية وثانوية تمريض ومعاهد أزهرية، وسيتم توضيح ذلك فيما يلى.





1- تنطلق المرحلة الأولى من حملة المسح الطبي لطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها، على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، تزامنًا مع بدء المرحلة الثانية في "المبادرة الرئاسية".





2- من المقرر استخدام "الكاشف السريع"، والذي يأخذ نقطة دم واحدة من كل طالب، على أن تُحلل تلك النقطة، للكشف عن تواجد الأجسام المضادة لفيروس سي، ومدى ميل الطالب للإصابة بمرض "السكري"، فضلاً عن قياس "الضغط"، والسمنة.





3- إطلاق الفحص الشامل لطلاب المدارس الثانوية، يأتي باستخدام عقار "سوفوسبيفير/ليديباسفير" المُصرح به دوليا لعلاج المرضي بالالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، والمعتمد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، وأن هذا العقار يعطي للأطفال بين عمر من 12 إلى 18 عاما، وذلك من خلال لجان كبد الأطفال، والتى تم إنشاؤها حديثا بأفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوي الجمهورية.





4- تم تجهيز كل مدرسة، بغرفة مزودة بمكاتب وأجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت لتيسير عمل الفرق الطبية، على أن يتم مسح الطلاب من خلال كارت ينطوي على نموذج إقرار موافقة ولي الأمر على إجراء الفحص مع الحفاظ على سرية وخصوصية الطلاب المكتشف إصابتهم لتفادي التمييز والتنمر.





5- يخطر ولي أمر الطالب هاتفيا خلال ٧ أيام عمل من تاريخ الفحص ويستكمل علاج الطالب المصاب داخل مستشفى التأمين الصحي التابعة لمدرسته.





6- الكشف سيتم داخل المدارس بالتتابع، ولن يُعطل الطلاب بأي حال من الأحوال عن دراستهم، حيث لن يستغرق الفحص أكثر من 10 دقائق، ليطمئن أولياء الأمور على أبنائهم، دون أن يتحملوا أية مبالغ مادية.





7- أكدت وزارة الصحة، التزام الدولة بتحمل نفقات العلاج بالمجان تماماً لمن يثبت إصابته بأي من الأمراض الأربعة، التي تضمها "المبادرة".





8- وتنفيذ مبادرة الكشف عن فيروس سي وإجراء تحاليل على الأمراض غير السارية " السمنة والضغط والسكر" ستجرى على طلاب التعليم الثانوي العام والفني، وتستهدف 20 الف طالب بمدارس الادارة التعليمية بايتاي البارود، حيث تقوم اللجان بالتنقل إلي مدارس الثانوي العام والفني





9- إجراء التحاليل والفحوصات والعلاج للمصابين بالمجان بالتأمين الصحي والى تجهيز عدد من المدارس كل مدرسة مزودة بغرفة بها مكاتب وأجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت لتيسيير عمل الفرق الطبية بالإضافة إلى إجراء المسح الطبى للطلاب من خلال كارت ينطوي على نموذج إقرار موافقة ولي الأمر على إجراء الفحص.





10- يأتى ذلك تزامنا مع مد الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية " لمدة شهر آخر بالبحيرة لإعطاء فرصة لباقى المواطنيين المستهدفين والذى يبلغ عددهم الاجمالى 3 مليون و785 لإجراء التحاليل الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم.



