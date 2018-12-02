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مباريات قوية لـ"باريس سان جيرمان" في ديسمبر.. تعرف عليها

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:07 ص
مباريات قوية لـباريس سان جيرمان في ديسمبر.. تعرف عليها
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عمر عبدالعزيز
 
يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عدة مباريات قوية خلال شهر ديسمبر الجاري، في بطولة الدوري الفرنسي "ليج وان" وبطولة كأس الرابطة، فضلا عن مباريات دوري أبطال أوروبا.


و جتأتي مباريات البي إس جي خلال ديسمبر على النحو التالي :

باريس سان جيرمان x بوردو - اليوم الأحد - الساعة 10.00 مساءًا.

باريس سان جيرمان x ستراسبورج - يوم 5 من ديسمبر - الساعة 10.00 مساءًا.

باريس سان جيرمان x مونبيلييه - يوم 8 من ديسمبر - الساعة 5.00 مساءًا.

باريس سان جيرمان x  النجم الأحمر - يوم 11 من ديسمبر - الساعة 10.00 مساءًا.

باريس سان جيرمان x ديجون - يوم 15 من ديسمبر - الساعة 6.00 مساءًا.

باريس سان جيرمان x أورليانز - يوم 18 من ديسمبر - الساعة 10.00 مساءًا.

باريس سان جيرمان x نانت - يوم 22 من ديسمبر - الساعة 10.00 مساءًا.
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