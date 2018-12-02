مباريات قوية لـ"باريس سان جيرمان" في ديسمبر.. تعرف عليها









و جتأتي مباريات البي إس جي خلال ديسمبر على النحو التالي :





باريس سان جيرمان x بوردو - اليوم الأحد - الساعة 10.00 مساءًا.





باريس سان جيرمان x ستراسبورج - يوم 5 من ديسمبر - الساعة 10.00 مساءًا.





باريس سان جيرمان x مونبيلييه - يوم 8 من ديسمبر - الساعة 5.00 مساءًا.





باريس سان جيرمان x النجم الأحمر - يوم 11 من ديسمبر - الساعة 10.00 مساءًا.





باريس سان جيرمان x ديجون - يوم 15 من ديسمبر - الساعة 6.00 مساءًا.





باريس سان جيرمان x أورليانز - يوم 18 من ديسمبر - الساعة 10.00 مساءًا.





باريس سان جيرمان x نانت - يوم 22 من ديسمبر - الساعة 10.00 مساءًا.

يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عدة مباريات قوية خلال شهر ديسمبر الجاري، في بطولة الدوري الفرنسي "ليج وان" وبطولة كأس الرابطة، فضلا عن مباريات دوري أبطال أوروبا.