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تعليق عمرو أديب على فستان رانيا يوسف في مهرجان القاهرة للسينما

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:37 ص
تعليق عمرو أديب على فستان رانيا يوسف في مهرجان القاهرة للسينما
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الضجة التي أثيرت حول الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: "الموضوع بقا مشهور في الجرائد المصرية والعالمية".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أن وصل إلى رانيا يوسف أصدرت بيان تعقب فيه على الضجة التي أثيرت حولها، وتوضح ملابسات الأمر، مضيفًا: "فستان رانيا يوسف بقا أشهر فستان في تاريخ مصر".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة كبيرة بسبب الفستان الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث وصفه رواد السوشيال ميديا بـ "الفستان الفاضح"، ووصل الأمر إلى اتهام رانيا يوسف بنشر الفجور والفسق.
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