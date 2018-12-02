نشرة أخبار منتصف الليل.. "الشرقية للدخان" تكشف حقيقة رفع أسعار السجائر

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ حقيقة رفع أسعار السجائر، وأداء الرئيس المكسيكي الجديد اليمين الدستورية، بالإضافة إلى ترحيب فلسطين بنتائج تصويت الأمم المتحدة.

"الشرقية للدخان" تكشف حقيقة رفع أسعار السجائر

قال هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومبانى، إننا علمنا من مصادر رسمية بوزارة المالية أن التبغ لن ينطبق عليه القرار وسيظل بسعر الدولار الجمركى العادى نحو 16 جنيها، وسيطبق القرار على المنتجات تامة الصنع من الخارج مثل السجائر المستوردة وبالتالى لن يكون هناك زيادة فى أسعار التبغ أو أسعار السجائر الفترة المقبلة.

رسمياً.. لوبيز أوبرادور رئيساً للمكسيك

أدي اليساري آندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليمين الدستورية السبت ليصبح رسمياً رئيساً للمكسيك، وذلك خلال مراسم تمثل علامة فارقة في توجه البلاد نحو اليسار، رغم أنها تنتمي تقليديا إلى تيار يمين-الوسط.

الحكومة الفلسطينية ترحب بنتائج تصويت الأمم المتحدة

رحبت الحكومة الفلسطينية بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على عدة قرارات لصالح فلسطين والجولان العربي السوري المحتل.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم السبت: إن "نتائج التصويت تثبت تعاظم التضامن الدولي مع الحق الفلسطيني والعربي، وتعزز مناهضة العالم ونبذه ورفضه للاحتلال".

أب يعتدي بالضرب على ابنه حتى الموت

استقبلت مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، رضيعًا يبلغ من العمر 4 أشهر، مُصاب بأنيميا حادة وتورم في العين اليسرى، وبعد فحص الطفل تبين تعرضه للاعتداء بالضرب مما أدى لوفاته، وفورًا أبلغت المستشفى النيابة العامة.



