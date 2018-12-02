ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. عمرو أديب يقود "توكتوك كابورليه"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:02 ص
شاهد.. عمرو أديب يقود توكتوك كابورليه
عمرو أديب
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قاد الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أول توكتوك كاربوليه على الهواء.

وعقب "أديب"، ضاحكا: "ده خيال يا ناس، وسواقته سهلة أوي.. اللفة عندكم بكام".

ويعد "التوكتوك كابورليه" أول توكتوك مزود بـ "dvd"، ومخصص لزفاف العرائس، وصاحبه في السنة الرابعة لكلية نظم ومعلومات.
المزيد عن: مصر عمرو أديب توك شو توك توك أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
x
14:00
فولهام
آرسنال
x
16:05
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
x
16:45
الوحدة
الاتحاد
x
17:15
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
x
13:30
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
x
17:00
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 12:50:04 AM