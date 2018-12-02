شاهد.. عمرو أديب يقود "توكتوك كابورليه"
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:02 صهدى عبدالرازق
قاد الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أول توكتوك كاربوليه على الهواء.
وعقب "أديب"، ضاحكا: "ده خيال يا ناس، وسواقته سهلة أوي.. اللفة عندكم بكام".
ويعد "التوكتوك كابورليه" أول توكتوك مزود بـ "dvd"، ومخصص لزفاف العرائس، وصاحبه في السنة الرابعة لكلية نظم ومعلومات.
وعقب "أديب"، ضاحكا: "ده خيال يا ناس، وسواقته سهلة أوي.. اللفة عندكم بكام".
ويعد "التوكتوك كابورليه" أول توكتوك مزود بـ "dvd"، ومخصص لزفاف العرائس، وصاحبه في السنة الرابعة لكلية نظم ومعلومات.