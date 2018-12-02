شاهد.. عمرو أديب يقود "توكتوك كابورليه"



وعقب "أديب"، ضاحكا: "ده خيال يا ناس، وسواقته سهلة أوي.. اللفة عندكم بكام".



ويعد "التوكتوك كابورليه" أول توكتوك مزود بـ "dvd"، ومخصص لزفاف العرائس، وصاحبه في السنة الرابعة لكلية نظم ومعلومات.



قاد الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أول توكتوك كاربوليه على الهواء.