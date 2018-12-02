زي النهاردة بتاريخ 2-12-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 2-12-2018





أحداث





1922 - التوقيع على معاهدة العقير بين سلطنة نجد والمملكة العراقية والكويت والتي تم بموجبها ترسيم حدود الدول الثلاث.





1925 - بينيتو موسوليني بتبني الفاشية في إيطاليا لتحل محل الديمقراطية.





1925 - مصر تتنازل عن واحة الجغبوب لليبيا ، مقابل ليبيا تتنازل عن السلوم لمصر.





1942 - تشغيل أول مفاعل نووي في العالم بمدينة شيكاغو الأمريكية بإشراف العالم الإيطالي إنريكو فيرمي.





1947 - وقوع معارك بين العرب واليهود في القدس عقب صدور قرار تقسيم فلسطين.





1950 - الجمعية التأسيسية في ليبيا تنتخب الأمير محمد إدريس السنوسي ملكًا على المملكة الليبية.





1956 - فيدل كاسترو يصل إلى كوبا على متن قارب بعد حوالي عام قضاه في المنفى بين المكسيك والولايات المتحدة.





1957 - بدأ العمل في أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة.





1971 - إعلان اتحاد إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تحت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، واختيار حاكم إمارة أبوظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسًا لها.





1979 - حرق مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس من قبل حوالي 2000 متظاهر ليبي.





1990 - القوات المتمردة في تشاد بزعامة إدريس ديبي تسيطر على العاصمة إنجامينا.





2010 - الاتحاد الدولي لكرة القدم / فيفا يعلن عن فوز روسيا بتنظيم بطولة كأس العالم 2018، وفوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022.





2015 - تُركيا وقطر توقعان عدَّة اتفاقيات اقتصاديَّة أبرزها مذكرة تفاهم لتصدير الغاز من قطر إلى تُركيا.





2015 - هجوم دامٍ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 10 آخرين.





2015 - مارك زوكربيرغ مؤسس فيس‌ بوك وزوجته بريسيلا تشان يعلنان تبرعهما بنسبة 99% من ثروتهما لصالح الأعمال الخيرية بعد أن رزقا بمولود.





مــــــــواليــــــــــد





1738 - ريتشارد مونتغومري، جندي أمريكي.





1825 - بيدرو الثاني، إمبراطور إمبراطورية البرازيل.





1859 - جورج سورا، رسام ومصور فرنسي.





1885 - جورج مينوت، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1934.





1895 - هارييت كوهين، عازفة بيانو إنجليزية.





1897 - إيفان باغراميان، قائد عسكري سوفيتي أرميني.





1901 - رايموندو أورسي، لاعب كرة قدم إيطالي.





1907 - نقولا زيادة، مؤرخ لبناني من أصل فلسطيني.





1923 - ماريا كالاس، مغنية أوبرا أمريكية.





1924 - ألكسندر هيغ، سياسي وعسكري أمريكي.





1930 - غاري بيكر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1992.





1931 - مازاأكي هاتسومي، مؤسس مركز لتدريب الفنون القتالية.





1942 - أنتونين بانينكا، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.





1944 - إبراهيم روجوفا، رئيس كوسوفو الأول.





1945 - ليزا كروزار، ممثلة ألمانية.





1946 - جياني فيرساتشي، مصمم أزياء إيطالي.





1949 - شويتشي إيكدا، ممثل أداء صوتي ياباني.





1958 - أولادزيمير بارفيانوفيتش، لاعب سوفيتي في رياضة كانو-كاياك.





1968 - لوسي لو، ممثلة أمريكية.





1968 - رينا سوفر، ممثلة أمريكية.





1971 - فرانشيسكو تولدو، لاعب كرة قدم إيطالي.





1973 - مونيكا سيليش، لاعبة كرة مضرب أمريكية من أصل يوغسلافي.





1973 - يان أولريش، لاعب سباق دراجات هوائية ألماني.





1974 - نواف المرطة، لاعب كرة قدم كويتي.





1977 - سييابونغا نومفيتي، لاعب كرة قدم جنوب أفريقي.





1977 - حمود ناصر، مغني كويتي.





1977 - مانيا نبواني، ممثلة سورية.





1978 - نيللي فرتادو، مغنية كندية.





1981 - محمد صخر الماطري، سياسي تونسي.





1981 - بريتني سبيرز، مغنية أمريكية.





1981 - دانييل برانيتش، لاعب كرة قدم كرواتي.





1983 - دانييلا صوفيا، ممثلة برتغالية.





1984 - بيتر ماتي، لاعب كرة قدم هنغاري.





1990 - كويت عالية، ممثلة كويتية.





وفيــــــــــات





1429 - ابن الجزري، أحد أعلام القراءات.





1469 - بييرو الأول دي ميديشي، حاكم فلورنسا.





1547 - إرنان كورتيس، مستكشف إسباني.





1814 - ماركيز دي ساد، كاتب فرنسي.





1889 - يوسف الأسير الحسيني، فقيه وقاضي شرعي وصحفي ومدرس وشاعر لبناني-عثماني.





1918 - إدموند روستان، شاعر ومسرحي فرنسي.





1944 - فيليبو توماسو مارينيتي، شاعر إيطالي.





1987 - لويس لولوار، عالم كيمياء حيوية أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1970.





1973 - نايف تلحوق، شاعر زجال لبناني.





1992 - نور الدين الأتاسي، رئيس سوريا.





2008 - ليلى كرم، ممثلة لبنانية.





2009 - إيريك وولفسن، مغني اسكتلندي.





2011 - عبد الكريم الجهيمان، أديب سعودي.





2013 - سليم كلاس، ممثل سوري.





أعيــــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــــــات





اليوم الدولي لإلغاء الرق.





اليوم الوطني في الإمارات العربية المتحدة.



