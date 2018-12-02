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زي النهاردة بتاريخ 2-12-2018

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 2-12-2018
زي النهاردة بتاريخ 2-12-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 2-12-2018

أحداث

1922 - التوقيع على معاهدة العقير بين سلطنة نجد والمملكة العراقية والكويت والتي تم بموجبها ترسيم حدود الدول الثلاث.

1925 - بينيتو موسوليني بتبني الفاشية في إيطاليا لتحل محل الديمقراطية.

1925 - مصر تتنازل عن واحة الجغبوب لليبيا ، مقابل ليبيا تتنازل عن السلوم لمصر.

1942 - تشغيل أول مفاعل نووي في العالم بمدينة شيكاغو الأمريكية بإشراف العالم الإيطالي إنريكو فيرمي.

1947 - وقوع معارك بين العرب واليهود في القدس عقب صدور قرار تقسيم فلسطين.

1950 - الجمعية التأسيسية في ليبيا تنتخب الأمير محمد إدريس السنوسي ملكًا على المملكة الليبية.

1956 - فيدل كاسترو يصل إلى كوبا على متن قارب بعد حوالي عام قضاه في المنفى بين المكسيك والولايات المتحدة.

1957 - بدأ العمل في أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة.

1971 - إعلان اتحاد إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تحت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، واختيار حاكم إمارة أبوظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسًا لها.

1979 - حرق مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس من قبل حوالي 2000 متظاهر ليبي.

1990 - القوات المتمردة في تشاد بزعامة إدريس ديبي تسيطر على العاصمة إنجامينا.

2010 - الاتحاد الدولي لكرة القدم / فيفا يعلن عن فوز روسيا بتنظيم بطولة كأس العالم 2018، وفوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022.

2015 - تُركيا وقطر توقعان عدَّة اتفاقيات اقتصاديَّة أبرزها مذكرة تفاهم لتصدير الغاز من قطر إلى تُركيا.

2015 - هجوم دامٍ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 10 آخرين.

2015 - مارك زوكربيرغ مؤسس فيس‌ بوك وزوجته بريسيلا تشان يعلنان تبرعهما بنسبة 99% من ثروتهما لصالح الأعمال الخيرية بعد أن رزقا بمولود.

مــــــــواليــــــــــد

1738 - ريتشارد مونتغومري، جندي أمريكي.

1825 - بيدرو الثاني، إمبراطور إمبراطورية البرازيل.

1859 - جورج سورا، رسام ومصور فرنسي.

1885 - جورج مينوت، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1934.

1895 - هارييت كوهين، عازفة بيانو إنجليزية.

1897 - إيفان باغراميان، قائد عسكري سوفيتي أرميني.

1901 - رايموندو أورسي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1907 - نقولا زيادة، مؤرخ لبناني من أصل فلسطيني.

1923 - ماريا كالاس، مغنية أوبرا أمريكية.

1924 - ألكسندر هيغ، سياسي وعسكري أمريكي.

1930 - غاري بيكر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1992.

1931 - مازاأكي هاتسومي، مؤسس مركز لتدريب الفنون القتالية.

1942 - أنتونين بانينكا، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

1944 - إبراهيم روجوفا، رئيس كوسوفو الأول.

1945 - ليزا كروزار، ممثلة ألمانية.

1946 - جياني فيرساتشي، مصمم أزياء إيطالي.

1949 - شويتشي إيكدا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1958 - أولادزيمير بارفيانوفيتش، لاعب سوفيتي في رياضة كانو-كاياك.

1968 - لوسي لو، ممثلة أمريكية.

1968 - رينا سوفر، ممثلة أمريكية.

1971 - فرانشيسكو تولدو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1973 - مونيكا سيليش، لاعبة كرة مضرب أمريكية من أصل يوغسلافي.

1973 - يان أولريش، لاعب سباق دراجات هوائية ألماني.

1974 - نواف المرطة، لاعب كرة قدم كويتي.

1977 - سييابونغا نومفيتي، لاعب كرة قدم جنوب أفريقي.

1977 - حمود ناصر، مغني كويتي.

1977 - مانيا نبواني، ممثلة سورية.

1978 - نيللي فرتادو، مغنية كندية.

1981 - محمد صخر الماطري، سياسي تونسي.

1981 - بريتني سبيرز، مغنية أمريكية.

1981 - دانييل برانيتش، لاعب كرة قدم كرواتي.

1983 - دانييلا صوفيا، ممثلة برتغالية.

1984 - بيتر ماتي، لاعب كرة قدم هنغاري.

1990 - كويت عالية، ممثلة كويتية.

وفيــــــــــات

1429 - ابن الجزري، أحد أعلام القراءات.

1469 - بييرو الأول دي ميديشي، حاكم فلورنسا.

1547 - إرنان كورتيس، مستكشف إسباني.

1814 - ماركيز دي ساد، كاتب فرنسي.

1889 - يوسف الأسير الحسيني، فقيه وقاضي شرعي وصحفي ومدرس وشاعر لبناني-عثماني.

1918 - إدموند روستان، شاعر ومسرحي فرنسي.

1944 - فيليبو توماسو مارينيتي، شاعر إيطالي.

1987 - لويس لولوار، عالم كيمياء حيوية أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1970.

1973 - نايف تلحوق، شاعر زجال لبناني.

1992 - نور الدين الأتاسي، رئيس سوريا.

2008 - ليلى كرم، ممثلة لبنانية.

2009 - إيريك وولفسن، مغني اسكتلندي.

2011 - عبد الكريم الجهيمان، أديب سعودي.

2013 - سليم كلاس، ممثل سوري.

أعيــــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــــــات

اليوم الدولي لإلغاء الرق.

اليوم الوطني في الإمارات العربية المتحدة.

اليوم الوطني في لاوس.
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