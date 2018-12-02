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عبد الله النجار: الإخوان يسعون للسيطرة على الأزهر الشريف لهذا السبب

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:01 ص
عبد الله النجار: الإخوان يسعون للسيطرة على الأزهر الشريف لهذا السبب
عبد الله النجار
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كساب أحمد
 

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس مركز مكافحة الإرهاب بوزارة الأوقاف، إن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قام باجتهادات كبيرة في الأحكام الشرعية، وهذا الأمر جاء في إطار تلبية مصالح الناس.

وأوضح "النجار"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن تجديد الخطاب الديني قضية كبيرة، ولن تحدث بعصا سحرية، لافتًا إلى أن الثقافة العامة لها دور كبير في استيعاب قضية تجديد الخطاب الديني.

وأضاف إلى أن الإخوان استهدفوا الأزهر وحاولوا استبدال الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر بالدكتور يوسف القرضاوي، لافتًا إلى أن الإخوان يسعون للسيطرة على الأزهر الشريف، لأنه الحصن المنيع لهذه الامة.
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