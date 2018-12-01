ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا.. هاتف "فيفو Nex 2" سيأتي بشاشتين وثلاث كاميرات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:01 م
رسميا.. هاتف فيفو Nex 2 سيأتي بشاشتين وثلاث كاميرات
Vivo NEX S
طباعة
 
فيفو قدمت لنا هذا العام هاتف Nex وهو أول هاتف من الشركة بكاميرا أمامية تستطيع الخروج من جسم الهاتف وتستعد الشركة لتقديم الجيل الثاني من الهاتف الشهر القادم.

هاتف فيفو Nex 2 سيأتي بشاشتين مثل هاتف ZTE Nubia X وسيأتي بحلقة بها إضاءة LED في الجهة الخلفية حوالين الكاميرات الخلفية ستضئ عندما يصل لك تنبيه على الهاتف.

أيضاً الهاتف سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية منهم كاميرا ثلاثية الأبعاد ستقوم بعمل مسح ثلاثي الأبعاد بشكل أفضل للأجسام وأيضاً ستساعد في تحسين الواقع المعزز والإفتراضي والصور بشكل عام.

ولن يكون هناك كاميرا أمامية في هاتف Nex 2 وذلك بسبب تواجد الشاشة الثانية في الخلف حيث سيكون بإمكانك إستخدام الكاميرات الخلفية لإلتقاط صور لنفسك ورؤيتها على الشاشة الخلفية.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
17:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
3
x
17:00
1
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
1
x
17:00
2
برايتون
ساوثهامتون
2
x
19:30
2
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
0
x
16:25
2
التعاون
الرائد
3
x
16:40
1
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
1
x
21:45
0
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
0
x
19:00
3
يوفنتوس
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
1
x
16:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
2
x
16:30
0
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
0
x
21:00
0
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
0
x
18:00
1
الأهلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 11:00:01 PM