رسميا.. هاتف "فيفو Nex 2" سيأتي بشاشتين وثلاث كاميرات

فيفو قدمت لنا هذا العام هاتف Nex وهو أول هاتف من الشركة بكاميرا أمامية تستطيع الخروج من جسم الهاتف وتستعد الشركة لتقديم الجيل الثاني من الهاتف الشهر القادم.





هاتف فيفو Nex 2 سيأتي بشاشتين مثل هاتف ZTE Nubia X وسيأتي بحلقة بها إضاءة LED في الجهة الخلفية حوالين الكاميرات الخلفية ستضئ عندما يصل لك تنبيه على الهاتف.





أيضاً الهاتف سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية منهم كاميرا ثلاثية الأبعاد ستقوم بعمل مسح ثلاثي الأبعاد بشكل أفضل للأجسام وأيضاً ستساعد في تحسين الواقع المعزز والإفتراضي والصور بشكل عام.



