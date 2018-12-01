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روسيا والسعودية يتفقان على تمديد اتفاق حول خفض إنتاج النفط

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:58 م
روسيا والسعودية يتفقان على تمديد اتفاق حول خفض إنتاج النفط
فلاديمير بوتين
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وكالات
 
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، أن روسيا والسعودية، الدولة الرئيسية في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، توافقتا على تمديد اتفاق حول خفض إنتاج النفط، مع تدهور أسعار الخام في الأسواق العالمية.



وبعد إجرائه محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، قال بوتين "توافقنا على تمديد اتفاقنا".
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