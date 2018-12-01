جوارديولا بعد الفوز على بورنموث: من يريد تحقيق البريميرليج عليه بذل الجهد

أوضح الاسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، إلى انه سيرى بعد غدًا مدى جاهزية سيرجيو أجويرو لمواجهة واتفورد، وأنه لا يريد المخاطرة، لإنه إن لعب وهو مصابًا، فسيخسره لفترة طويلة وهو لا يستطيع تحمل ذلك.





وقال جوارديولا في تصريحات صحفية بعد الفوز على بورنموث بثلاثية: "انخفض رتمنا في الشوط الأول، بورنموث سريعون جدًا في الأمام ومن الصعب جدًا اللعب ضدهم، في الشوط الثاني رحيم ستيرلينج غير المباراة بجانب ديلف، تحسنا كثيرًا في الشوط الثاني، نحن نلعب مباراة كل 3 أيام لذلك طبيعي أن الرتم ينخفض بعض الأوقات".





وأضاف: "أنا سعيد جدًا بفوزنا بهذه الطريقة، كان فوزًا جيدًا، بعد مباراة في دوري الأبطال يكون من الصعب دائمًا للعب، الناس يعتقدون بأن الأمر سهلًا ولكنه ليس كذلك بل صعب جدًا، بورنموث فريق جيد جدًا".





وواصل عن ساني: "كان رائعًا اليوم، نحن لا نتوقع من اللاعبين تقديم أداء رائع كل مباراة، أحيانًا تقدم أداء مميز وأحيانًا لا، هذا درس علينا تعلمه، علينا أن نتعلم كيف نفوز ونحن مرهقون".





وتابع: "أنا سعيد اليوم أكثر مما كنت عليه في بقية المباريات بطريقة لعبنا في الشوط الثاني، اتذكر بأننا أظهرنا ردة فعل هائلة بعد إستقبالنا هدف ضد مان يونايتد، وضد ليون بعد تأخرنا بهدفين أيضًا".





وأكمل: "ولكن ما فعلناه اليوم بعد 14 مباراة في الدوري كان مختلفًا وهائلاً ويعني الكثير، قدمنا 75 دقيقة جيدة بعد أن بدأنا بشكل ليس بالجيد في البداية".



