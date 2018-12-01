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بومبيو: لا يوجد دليل يربط ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:53 م
بومبيو: لا يوجد دليل يربط ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي
مايك بومبيو
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وكالات
 

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، إنه لا يوجد "دليل مباشر" يربط بين ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان، وقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للسعودية.


وأضاف بومبيو في تصريحات لشبكة (سي إن إن)، أنه "يقرأ كل شيء من المعلومات الاستخباراتية الموجودة لدى

 حكومة الولايات المتحدة".


وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "عندما تستكمل هذا التحليل، لا يوجد دليل مباشر يربط بين ولي العهد،

محمد بن سلمان مقتل جمال خاشقجي. هذا بيان دقيق، إنه بيان هام، وهذا هو البيان الذي نعلنه اليوم".

المزيد عن: يربط ولي العهد السعودي مقتل مايك بومبيو لا يوجد دليل خاشقجي
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