أهم أخبار الأهلي اليوم السبت 1-12-2018.. الأحمر يعود لسكة الانتصارات





شهد النادي الأهلي اليوم السبت عدة أخبار هامة سوء التي تهتم بفريق الكرة أو النادي عامة.





ونرصد أهم أخبار اليوم السبت 1-12-2018:-





فحص طبي لأحمد فتحي ومحمد شريف غدا

يخضع الثنائي أحمد فتحي ومحمد شريف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي غدا قبل مران الفريق الأحمر، لتحديد إمكانية انتظامهما في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.









إصابة حسام عاشور بجزع في الكاحل

تعرض حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بجزع في الكاحل خلال مباراة فريقه اليوم أمام بتروجت والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وسجري عاشور إشعة غدا على الكاحل لمعرفة مدة غيابه عن الفريق في الفترة المقبلة.









الخطيب يعود إلى القاهرة غدا

يعود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القاهرة غداً الأحد، قادما من ألمانيا بعد خضوعه لعملية جراحية بأحد مستشفيات مدينة هانوفر.

وكان بيبو قد أجرى جراحة ناجحة لاسئصال ورم في الرقبة يؤثر على الحبل الشوكي، والتي تسببت في ألام في العمود الفقري.









مؤمن زكريا يٌوقع على عقود تجديده للاهلي خلال ساعات

يوقع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقود تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم حسم ملف تجديد نعاقد زكريا مع الأهلي، خلال الساعات المقبلة، عقب الجلسة التي ستجمعه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.



