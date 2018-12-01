بوتين يأسف لإلغاء ترامب لقاءه معه

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، عن أسفه لإلغاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لقاء كان مقرراً معه على هامش قمة مجموعة العشرين، في بوينوس آيرس، معتبراً أن الحوار مع ترامب "ضروري بالفعل".







وقال بوتين في مؤتمر صحفي "من المؤسف أننا لم نكن قادرين على عقد لقاء فعلي، أعتقد أنه ضروري بالفعل".