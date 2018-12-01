ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بوتين يأسف لإلغاء ترامب لقاءه معه

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:49 م
بوتين يأسف لإلغاء ترامب لقاءه معه
طباعة
وكالات
 
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، عن أسفه لإلغاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لقاء كان مقرراً معه على هامش قمة مجموعة العشرين، في بوينوس آيرس، معتبراً أن الحوار مع ترامب "ضروري بالفعل".



وقال بوتين في مؤتمر صحفي "من المؤسف أننا لم نكن قادرين على عقد لقاء فعلي، أعتقد أنه ضروري بالفعل".



وأضاف "آمل بأن نتمكن من اللقاء حين يصبح الجانب الأمريكي مستعداً لذلك".
المزيد عن: فلاديمير بوتين دونالد ترامب اجتماع إلغاء أسفه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
17:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
3
x
17:00
1
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
1
x
17:00
2
برايتون
ساوثهامتون
2
x
19:30
2
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
0
x
16:25
2
التعاون
الرائد
3
x
16:40
1
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
1
x
21:45
0
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
0
x
19:00
3
يوفنتوس
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
1
x
16:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
2
x
16:30
0
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
0
x
21:00
0
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
0
x
18:00
1
الأهلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 11:00:03 PM