عمرو الليثي يُشيد بمدير مدرسة قنا يحمل الفأس ويزرع بمدرسته (فيديو)

أكد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي من خلال برنامج "واحد من الناس" على شاشة "النهار"، أنه من الظواهر الجميلة والتي تُعد ظاهرة حضارية وجميلة بكل المقاييس هي قيام بعض مديرى المدارس للعمل بايديهم عشان يكونوا قدوا للتلاميذ والمدرسين.





وأضاف الليثى شاهدت صور على السوشيال ميديا معبرة جدا للاستاذ عبد الراضى محمد الرفاعى مدير مدرسة المعنا الابتدائية المشتركة بقنا وهو شايل الفاس مع اولادة التلاميذ بيزرعوا ويعملوا تشجير للمدرسة





وقبل كدة شاهدت مديرو مدارس بيقوموا بانفسهم برفع المخلفات من حوش المدرسة وبينظفوا بايديهم المدرسة لمواجهة النقص فى عمال النظافة





واشاد الليثى بتلك المشاهد الرائعة والتى تُعطى معانى وقيم ايجابية عظيمة

و ان الشغل مش عيب ، وان القدوة ممكن تعلمنا حاجات واشياء كثيرة فى الحياة

وياريت الصورة دى نشوفها مش بس فى المدارس





كما عرض الليثى نفس المشهد الايجابى الجميل من خلال عدد من الشباب وطلبة المدارس فى حى المساعيد غرب العريش بعد ماقاموا بحملة لتنظيف الحى تحت عنوان "حينا احلى " وقاموا برفع الرمال والمخلفات من الشوارع وجملوا الارصفة وشارك فى الحملة قيادات من التربية والتعليم ومجلس المدينة.





وأشاد الليثي بتلك المشاهد الرائعة وتمنى تكرارها في جميع المدارس والمؤسسات وغير ذلك.







