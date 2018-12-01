مورينيو: لاعبي مانشستر يونايتد يصرون على تعقيد كرة القدم !

أشار البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي، إلى أنه في الشوط الثاني أمام ساوثهامبتون، عاد فريقه إلى تلك الديناميكية حيث خسر فيها العديد من الكرات في خط الوسط، مؤكدًا أن اللاعبون لا يفهمون بأن البساطة عبقرية، فهم يحتفظون ويحتفظون بالكرة ويواصلون تعقيد كرة القدم.





وواصل مورينيو بالحديث عن استخدم مصطلح "Mad dogs" قائلاً: "أنه ليس لديه لاعبون بتلك الصفة "مقاتلين ومحاربين" خلال مباراة الفريق ضد ساوثهامبتون التي انتهت بالتعادل 2-2".





وأضاف: "خسرنا الكثير من الكرات في الوسط اليوم وهذا من اسباب ظهورنا بهذا المستوى، في آخر 20 دقيقة من الشوط الاول لعبنا بشكل جيد، في الشوط الثاني استمرينا بخسارة الكثير من الكور في منتصف الملعب، هناك لاعبان قدما اداءًا رائعًا واظهروا روح قتالية عالية [راشفورد و جونز]".



