جاتوزو يصف توقيت مباراة ميلان وبارما بـ "السخيف"

عبر مدرب ميلان، جينارو جاتوزو، عن غضبه من إقامة مباراة فريقه ضد ضيفه بارما في فترة الظهيرة غداً الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد أقل من 72 ساعة من مواجهة في الدوري الأوروبي.







ووصف غاتوزو القرار بأنه سخيف، لكنه كان أكثر هدوءاً في مؤتمر صحافي اليوم السبت، وقال لاعب الوسط السابق إنه "كان يود الحصول على وقت أكثر للاستعداد لمواجهة بارما".







وأبلغ مدرب ميلان الصحافيين: "لست ضد اللعب الساعة مبكراً كما كتب البعض.. كنت أشكك في الافتقار للوقت للتعافي بالنظر إلى خوضنا مباراة مساء الخميس في الدوري الأوروبي وبدون الرغبة في الهجوم على أحد.. لو كنا سنلعب في وقت متأخر لكنت قادراً على الاستعداد للمباراة بهدوء أكبر".







وأضاف غاتوزو: "على الجانب الآخر أنا سعيد باللعب مبكراً، لأن الحضور الجماهيري يكون أفضل من اللعب المتأخر".







ويحتل ميلانو، الذي انتصر 5-2 على دودلانجه من لوكسمبورغ يوم الخميس، المركز الخامس متقدماً بمركز ونقطتين عن بارما.







وقال غاتوزو: "بارما يعتمد على اللع ب في 38 متراً من طول الملعب.. يلعب بأربعة مدافعين وبأسلوب معين وبلاعبين يلائمون هذا النوع من كرة القدم".







ويكفي ميلانو التعادل أو الهزيمة بفارق هدف أمام أولمبياكوس في ختام مباريات دور المجموعات في الدوري الأوروبي يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) من أجل بلوغ دور 32.