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أب يعتدي بالضرب على ابنه حتى الموت.. والنيابة تأمر بتشريح الجثة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:45 م
أب يعتدي بالضرب على ابنه حتى الموت.. والنيابة تأمر بتشريح الجثة
أرشيفية
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آية حمروشي
 
استقبلت مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، رضيعًا يبلغ من العمر 4 أشهر، مُصاب بأنيميا حادة وتورم في العين اليسرى، وبعد فحص الطفل تبين تعرضه للاعتداء بالضرب مما أدى لوفاته، وفورًا أبلغت المستشفى النيابة العامة.

وبدأت النيابة التحقيقات في القضية رقم 8842 لعام 2018 جنح حوامدية، والتي أمرت بحجز الوالد "ع.م"، بديوان قسم شرطة الحوامدية، على أن يُعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، ويُنقل جثمان الطفل إسلام  إلى مشرحة زينهم.

كما أمرت النيابة بتشريح جثمان الطفل لمعرفة أسباب الوفاة، وذلك بعد اعتراف الوالد المتهم بالاعتداء بالضرب على رضيعه.
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