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بيلجريني: سعيد للغاية بالفوز وبأداء اللاعبين أمام نيوكاسل

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:37 م
بيلجريني: سعيد للغاية بالفوز وبأداء اللاعبين أمام نيوكاسل
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عمر عبدالعزيز
 
تحدث مانويل بيليجريني، مدرب فريق وست هام يونايتد الانجليزي، بعد الفوز بثلاثية على نيوكاسل يونايتد، مؤكدًا أنه سعيد بهذا الفوز، خاصة أن اللاعبين قدموا أداء رائع حقا.

وقال بيليجريني عن تسجيل هيرنانديز هدفين: "إذا قمت بمراجعة مسيرته فإنه في كل مكان ذهب إليه لديه مسيرة رائعة ، آمل أن يستمر بهذه الطريقة. هو في حالة جيدة الآن".

وأضاف: "سعيد بأداء دفاعنا اليوم أمام نيوكاسل، الأهداف التي استقبلنها أمام مانشستر سيتي كانت بسبب عدة أخطاء ولكن اليوم فابيان وعيسى كانوا جيدين حقاً".

وواصل عن أندرسون: "فيليبي يتحسن مع كل مباراة يلعبها، أعتقد أنه ليس فقط هو بل اللاعبين ​​لعبوا بشكل جيد اليوم ايضا. يتأقلم فيليبي مع الدوري الإنجليزي بشكل جيد".

واختتم عن البدأ بمهاجمين: "أنا دائما ما أفضل البدأ بمهاجمين في الأمام، هيرنانديز وآرناوتوفيتش ظهروا بشكل جيد اليوم".
المزيد عن: نيوكاسل ووست هام مانويل بيلجريني الدوري الانجليزي
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