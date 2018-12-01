الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة ريال مدريد وفالنسيا | بدات مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر "يلا شوت"

قال سولاري، خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي “الخسارة أمام إيبار كانت صعبة بالتأكيد، ولكنها أصبحت من الماضي، ونحن قمنا بتحليل ما حدث، وسوف نحاول تحسين ما يجب تحسينه”.

الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة ريال مدريد وفالنسيا | بدات مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر "يلا شوت"

على جانب أخر، يسعى نادي فالنسيا لمحو ألامه الأوروبية بعد خروج الفريق من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، وسنقوم بإضافة أي قنوات مفتوحة أخرى يفترض نقلها للمباراة في حال الحصول على جديد بشأن ذلك.

الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة ريال مدريد وفالنسيا | بدات مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر "يلا شوت"

من المتوقع أن يقود الهجوم كلاً من جاريث بيل وكريم بنزيما وقد عاد اللاعبان إلي حاسة التهديف مرة أخرى بعد التسجيل في المباراة السابقة أمام فيكتوريا بلزن وروما بدوري أبطال أوروبا.

الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة ريال مدريد وفالنسيا | بدات مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر "يلا شوت"

وفي حالة ظهور أي قناة فضائية أخرى ستقوم بإذاعة المباراة سيتم إضافتها عبر تلك الصفحة قبل بداية اللقاء، ويسعى النادي الملكي لتحقيق الانتصار من أجل الاقتراب من مراكز الصدارة، ولم يعلن أى من الفريقين على التشكيلة الرسمية التي سوف يخوضها كلاً منهما حتي الآن.

الشوط الثاني بث مباشر لايف .. مباراة ريال مدريد وفالنسيا | بدات مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر "يلا شوت"

تشكيلة ريال مدريد، تيبو كورتوا، داني كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، ريجيلون، يورنتي، داني سيبايوس، لوكا مودريتش، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، كريم بنزيما.