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سبق – السعودية | أمن مكة يضبط شاحنة بعد 3 أشهر من سرقتها

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:39 م
سبق – السعودية | أمن مكة يضبط شاحنة بعد 3 أشهر من سرقتها
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الفجر السعودي
 
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تمكن رجال القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط شاحنة مسروقة، وتسليمها لمركز شرطة ذهبان بعد اختفائها لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء ذلك أثناء قيام رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بذهبان على طريق ينبع التابعة لقوة أمن طرق مكة المكرمة، تم استيقاف شاحنة نوع مرسيدس بقيادة مقيم أفغاني.

واشتبه رجال القوة بالشاحنة وقائدها وتم طلب أوراق المركبة ورخصة السائق، واتضح عدم وجود ما يصرح له بقيادة الشاحنة أو تفويض لاستخدامها.

كما جرى الاستفسار عن الشاحنة وسائقها واتضح أنها مسروقة وهناك بلاغ معمم عليها من شرطة الفيصلية بمنطقة الجوف من قِبل السائق وتم إعداد محضر وسلمت الشاحنة والسائق لشرطة ذهبان.

يُذكر أن هذه هي الحالة الثانية وفِي أقل من 24 ساعة يضبط رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة شاحنة مسروقة، ويسلمونها لجهات الاختصاص.

المصدر:- صحيفة سبق
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