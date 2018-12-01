ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريفر بليت مُصمم على عدم خوض نهائي ليبرتادوريس في مدريد

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:37 م
ريفر بليت مُصمم على عدم خوض نهائي ليبرتادوريس في مدريد
طباعة
وكالات
 
أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم اليوم السبت رفضه الموافقة على تغيير مكان إقامة مباراة إياب الدور النهائي لبطولة كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) ذكر خلال الأسبوع الماضي، أنه تم تأجيل المباراة عقب قيام جماهير ريفر بليت بالاعتداء على حافلة بوكا جونيورز وأصيب عدد من اللاعبين قبل انطلاق المباراة في ميعادها الأساسي السبت الماضي، وأعلن إقامتها يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) في مدريد.

ولكن ريفر بليت اعترض على أساس أن الفشل في التأمين ليس من مسؤوليتهم كما ادعى أن الجماهير، التي انتظرت عدة ساعات لتشاهد المباراة التي لم تقم، لا ينبغي أن يغيبوا عن هذه المباراة.

ووصف النادي عدم إقامة المباراة في بلد قادرة على تنظيم قمة العشرين السياسية هذا الأسبوع بالشيء "الغامض".
وتم رفض طلب بوكا جونيورز باعتباره فائزاً بدون إقامة مباراة الأياب في ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.

وأبدت العديد من المدن رغبتها في استضافة المباراة، التي تأجلت حتى الأحد الماضي وتم تأجيلها مرة أخرى بناء على طلب من بوكا جونيورز، من بينها مدينة ميديلين الكولومبية.

المزيد عن: ليبرتادوريس ريفر بليت بوكا جورنيورز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
17:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
3
x
17:00
1
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
1
x
17:00
2
برايتون
ساوثهامتون
2
x
19:30
2
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
0
x
16:25
2
التعاون
الرائد
3
x
16:40
1
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
1
x
21:45
0
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
0
x
19:00
3
يوفنتوس
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
1
x
16:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
2
x
16:30
0
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
0
x
21:00
0
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
0
x
18:00
1
الأهلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 11:00:03 PM