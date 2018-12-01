يلا شوت ريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر بدون تقطيع | ريال مدريد وفالنسيا | رابط جديد

ويحتل فريق فالنسيا المركز الحادى عشر فى الترتيب برصيد 17 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 8 وخسارة مباراتين، وكان قد حقق فوز كبير على فريق رايو فايكانو بنتيجة 3-0 فى مباراة الجولة الماضية، كما يذكر أن الفريق قد خسر من نظيره يوفينتوس فى مباراة الجولة الخامسة بدورى الابطال بنتيجة 1-0 وتوديعه للبطولة رسميا قبل الجولة الأخيرة.

يلا شوت ريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر بدون تقطيع | ريال مدريد وفالنسيا | رابط جديد

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، تقام مباراة الجولة الخامسة من الدورى الإسبانى بين فريق ريال مدريد وفالنسيا يوم السبت 1/12/2018، وتبدء المباراة فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 22:45 بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة 19:45 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

يلا شوت ريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر بدون تقطيع | ريال مدريد وفالنسيا | رابط جديد

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

تذيع قناة bein sport أحداث مواجهة الأسبوع الرابع عشر فى الدورى الإسبانى بين الريال وفالنسيا، وتنقل المباراة على قناة hd3 بالإضافة لنقل استوديو تحليلى يضم كبار النجوم من أجل التعليق على اللقاء وتحليل أحداث المبارغة فور الانتهاء.