أربع محطات فنية منوعة بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، في السابعة مساء الاثنين ٣ديسمبر معرض بعنوان (أربع محطات) بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية .

يضم المعرض حوالى ٤٠ عمل فنى من أروع ما أبدع أربع فنانين جمعهم عشق الفن وهم الفنانة مها صفى الدين، الفنانة إيمان الباز، الفنان وجيه يسي والفنان الدكتور عمرو سلامه .

تتنوع الأعمال فنجد فى المحطة الأولى للفنانة مها صفى الدين، لوحات تمثل المرأة المصرية مع الاهتمام بكل تفاصيلها وجمال التكوينات المحيطة بها .

والمحطة الثانية للفنانة إيمان الباز، تضم لوحات تعبر عن الطفولة وذكرياتها والتى تتميز بالبراءة والمرح والبهجة .

وفى المحطة الثالثة للفنان وجيه يسي تأتى الألوان والإضاءة لتجسد بورتريهات ولقطات من الطبيعة لتعطى تأثيرا مليئ بالأشواق والراحة النفسية .

أما المحطة الرابعة للفنان الدكتور عمرو سلامه فأعماله الجرافيك المتميزة بتقنية السلك سكرين ويغلب على أعماله اللونين الأبيض والأسود ويضيف أحيانا ورق الذهب على عناصر لوحاته .

يستمر المعرض حتى ١٠ ديسمبر الجارى .