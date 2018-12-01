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أربع محطات فنية منوعة بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:32 م
أربع محطات فنية منوعة بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا
إيناس عبدالدايم
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الفجر الفني
 

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، في السابعة مساء الاثنين ٣ديسمبر معرض بعنوان (أربع محطات) بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية .

 

يضم المعرض حوالى ٤٠ عمل فنى من أروع ما أبدع أربع فنانين جمعهم عشق الفن وهم الفنانة مها صفى الدين، الفنانة إيمان الباز، الفنان وجيه يسي والفنان الدكتور عمرو سلامه .

 

تتنوع الأعمال فنجد فى المحطة الأولى للفنانة مها صفى الدين، لوحات تمثل المرأة المصرية مع الاهتمام بكل تفاصيلها وجمال التكوينات المحيطة بها .

 

والمحطة الثانية للفنانة إيمان الباز، تضم لوحات تعبر عن الطفولة وذكرياتها والتى تتميز بالبراءة والمرح والبهجة .

 

وفى المحطة الثالثة للفنان وجيه يسي تأتى الألوان والإضاءة لتجسد بورتريهات ولقطات من الطبيعة لتعطى تأثيرا مليئ بالأشواق والراحة النفسية .

 

أما المحطة الرابعة للفنان الدكتور عمرو سلامه فأعماله الجرافيك المتميزة بتقنية السلك سكرين ويغلب على أعماله اللونين الأبيض والأسود ويضيف أحيانا ورق الذهب على عناصر لوحاته .

يستمر المعرض حتى ١٠ ديسمبر الجارى .

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