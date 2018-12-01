بينيتيز: قدمنا أداء سئ أمام وست هام.. وتم عقابنا على إهدار الفرص

تحدث الاسباني رافائيل بينيتيز، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي، عن الخسارة الثقيلة من وست هام يونايتد بثلاثية.

وقال بينيتيز خلال تصريحات صحفية: "لقد سنحت لنا العديد من الفرص التي لم نستغلها وعندما تضيع الفرص في البريميرليج فإنك تستقبل الأهداف، ظهرنا بشكل سيء".



