بينيتيز: قدمنا أداء سئ أمام وست هام.. وتم عقابنا على إهدار الفرص
السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:33 معمر عبدالعزيز
تحدث الاسباني رافائيل بينيتيز، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي، عن الخسارة الثقيلة من وست هام يونايتد بثلاثية.
وقال بينيتيز خلال تصريحات صحفية: "لقد سنحت لنا العديد من الفرص التي لم نستغلها وعندما تضيع الفرص في البريميرليج فإنك تستقبل الأهداف، ظهرنا بشكل سيء".
وبسؤاله عن صافرات الاستهجان ومدى تأثيرها على اللاعبين، أجاب بينيتيز: "لا أعتقد هذا كانت لنا دقائق جيدة في المباراة ولكن لم نستغلها بشكل جيد، أداء ايوا؟ لقد قدم أداءً جيداً في المباراة".
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