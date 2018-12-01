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بينيتيز: قدمنا أداء سئ أمام وست هام.. وتم عقابنا على إهدار الفرص

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:33 م
بينيتيز: قدمنا أداء سئ أمام وست هام.. وتم عقابنا على إهدار الفرص
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عمر عبدالعزيز
 
تحدث الاسباني رافائيل بينيتيز، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي، عن الخسارة الثقيلة من وست هام يونايتد بثلاثية.

وقال بينيتيز خلال تصريحات صحفية: "لقد سنحت لنا العديد من الفرص التي لم نستغلها وعندما تضيع الفرص في البريميرليج فإنك تستقبل الأهداف، ظهرنا بشكل سيء".

وبسؤاله عن صافرات الاستهجان ومدى تأثيرها على اللاعبين، أجاب بينيتيز: "لا أعتقد هذا كانت لنا دقائق جيدة في المباراة ولكن لم نستغلها بشكل جيد، أداء ايوا؟ لقد قدم أداءً جيداً في المباراة".
المزيد عن: نيوكاسل ووست هام رافائيل بينيتيز الدوري الانجليزي
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