أبرز وأهم أخبار اليوم السبت 1-12-2018 في محافظة الأقصر



جنوب الوادي تعلن خطتها الاستراتيجية الجديدة "2018- 2023"

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بأن مركز التخطيط الاستراتيجي ودراسات المستقبل بالجامعة انتهى من إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي 2018-2019 2022 - 2023 والمنبثقة من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن رؤية ورسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



بدء تشغيل مشروع تطوير الري الحقلي بمركز قفط (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والسيد دونال فرنسيس براون نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" بدء تشغيل مشروع تطوير الري الحقلي بمركز قفط.

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بأن مركز التخطيط الاستراتيجي ودراسات المستقبل بالجامعة انتهى من إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي 2018-2019 2022 - 2023 والمنبثقة من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن رؤية ورسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلميأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والسيد دونال فرنسيس براون نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" بدء تشغيل مشروع تطوير الري الحقلي بمركز قفط.

شهدت محافظة قنا، اليوم السبت، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:صرح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أنه سيتم تأسيس أول وحدة متخصصة لإصلاح تشوهات وإطالة العظام بالمستشفى، لخدمة أهالي الصعيد.