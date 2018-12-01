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أبرز وأهم أخبار اليوم السبت 1-12-2018 في محافظة الأقصر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:36 م
أبرز وأهم أخبار اليوم السبت 1-12-2018 في محافظة الأقصر
أهم أخبار محافظة الأقصر اليوم
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بسام عبدالحميد
 
شهدت محافظة قنا، اليوم السبت، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:

لأول مرة بالصعيد.. إنشاء وحدة لعلاج تشوهات وإطالة العظام في قنا العام
صرح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أنه سيتم تأسيس أول وحدة متخصصة لإصلاح تشوهات وإطالة العظام بالمستشفى، لخدمة أهالي الصعيد.

جنوب الوادي تعلن خطتها الاستراتيجية الجديدة "2018- 2023"
أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بأن مركز التخطيط الاستراتيجي ودراسات المستقبل بالجامعة انتهى من إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي 2018-2019 2022 - 2023 والمنبثقة من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن رؤية ورسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بدء تشغيل مشروع تطوير الري الحقلي بمركز قفط (صور)
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والسيد دونال فرنسيس براون نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" بدء تشغيل مشروع تطوير الري الحقلي بمركز قفط.
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