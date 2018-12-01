الشوط الثاني بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا لايف live online بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة Real Madrid
السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:32 معمرو عادل
الشوط الثاني بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا لايف live online بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة Real Madrid
ريال مدريد يتطلع نحو القمة بتحقيق الفوز، يلعب فريق ريال مدريد أمام ضيفه فريق فالنسيا فى مباراة الأسبوع الرابع عشر من الدورى، ويأمل الميرنجى فى تحقيق الفوز فى المباراة، كما يسعى الفريق فى خطف الانتصار ومحاولة الوصول للقمة، ويطمح الملكى فى حسم نقاط الفوز والاستمرار على الوتيرة الإيجابية ونغمة الانتثارات.
ويحل ريال مدريد فى ترتيب المركز السادس فى ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة من تحقيق الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى لقائين والخسارة فى خمسة مواجهات حتى الأن، وكان الريال قد خسر فى مباراة الليجا الماضية من فريق إيبار بنتيجة 3-0، ويذكر أن الفريق الأبيض قد نجح فى الفوز على روما بالجولة الخامسة فى دورى أبطال أوروبا بنتيجة 2-0 .
الشوط الثاني بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا لايف live online بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة Real Madrid
يدخل المدرب الارجننتيني سانتياجو سولاري المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد مباراة فالنسيا بتشكيل يتكون من تييبو كورتوا لحراسة المرمى، ورباعي الدفاع ألفارو أودريوزولا، سيرجيو راموس، ناتشو، كارفخال، وفي الوسط لوكا مودريتش، كاسميرو، توني كروس، وبالهجوم بيل وبنزيما وفاسكيز، وذلك بحسب توقعات شبكة سكاي سبورتس.
الشوط الثاني بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا لايف live online بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة Real Madrid
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