هلا مدريد.. مباراة ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا 1-12-2018 (الدوري الإسباني) يلا شوت yalla shoot





سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد من العيار الثقيل، حيث سيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا، ضمن منافساتالجولة 14 من الدوري الاسباني ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.





موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

يواجه ريال مدريد السادس على ملعب البيرنابيو ضيفه فالنسيا الحادي عشر السبت 1 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.مواجهة ريال مدريد وفالنسيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.





يتطلع ريال مدريد الى تخطي هزيمته الأولى في عهد مدربه الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري خارج أرضه أمام إيبار السبت الماضي بثلاثية نظيفة، عندما يستضيف فالنسيا.





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وكان ريال مدريد ضمن الثلاثاء التأهل الى الدور الثاني الإقصائي لمسابقة دوري ابطال أوروبا التي يحمل لقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة، قبل تجديده الفوز على مضيفه روما الإيطالي 2-صفر على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، بخسارة سسكا موسكو الروسي أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 1-2.





وخاض سولاري لقاء الثلاثاء دون ايسكو الذي استبعد حتى عن مقاعد البدلاء في خطوة تؤكد بأن الأخير خارج حسابات المدرب الأرجنتيني ما قد يدفعه للرحيل أوائل العام المقبل، فيما عوض ماركوس يورنتي البرازيلي الغائب كاسيميرو في وسط الملعب.





ويتطلع سولاري الى مواصلة نتائجه الإيجابية مع الفريق منذ تعيينه مدربا خلفا لجولن لوبيتيغي، قبل تلقي خسارته الأولى أمام إيبار. ويأمل ضبط خط دفاع الفريق الذي اهتز كثيرا السبت الماضي.





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