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أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة مواجهة فالنسيا المقرر إقامتها في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 14 للدوري الإسباني على ملعب برنابيو.

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كروس ومارسيلو خارج قائمة الريال ضد فالنسيا

وشهدت القائمة غياب كل من تونى كروس ومارسيلو وناتشو وكاسيميرو لأسباب مختلفة بين إصابات وأسباب فنية وإجهاد، مع عودة إيسكو الذى خرج من قائمة مباراة روما الأخيرة بدوري الأبطال، وجاءت كالتالي: ريال مدريد وفالنسيا كورة لايف ريال مدريد وفالنسيا يلا شوت ريال مدريد وفالنسيا كورة ستار حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، كورتوا

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، أودريوزولا، ريجوليون، خافى سانشيز.

الوسط: مودريتش، فالفيردي، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسوس. ريال مدريد وفالنسيا كورة لايف ريال مدريد وفالنسيا يلا شوت ريال مدريد وفالنسيا كورة ستار ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا ويحتل ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن إشبيلية المتصدر و5 نقاط عن برشلونة الوصيف، بينما يأتى فالنسيا في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.



ويعود ريال مدريد للمسابقة بعدما حقق انتصارا هاما على روما في الأولمبيكو بهدفين دون رد، بدوري أبطال أوروبا ليعيد البسمة إلى جماهيره التى تلقت صدمة الأسبوع الماضى بعد الخسارة من إيبار بثلاثية نظيفة فى الليجا. ريال مدريد وفالنسيا كورة لايف ريال مدريد وفالنسيا يلا شوت ريال مدريد وفالنسيا كورة ستار وعن مواجهة فالنسيا قال سولاري في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نحن سنواجه فريقاً منظماً لكنهم يفتقرون لتسجيل الأهداف، وعلينا أن نكون أكثر خطورة على مرماهم طوال الـ90 دقيقة." ريال مدريد وفالنسيا كورة لايف ريال مدريد وفالنسيا يلا شوت ريال مدريد وفالنسيا كورة ستار وتعليقا على أزمة إيسكو الذى خرج من حساباته فى الفترة الأخيرة قال: "لدي 24 لاعباً محترفاً، كل شخص يقوم بعمله ويتعين علي إختيار التشكيلة، وبالتأكيد سأفعل ما أعتقد أنه الأفضل للجميع بدون أى أهواء شخصية."