الإسماعيلي يتحرك لخطف نجم الزمالك





دخل النادي الإسماعيلي في مفاوضات جادة مع أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك لتدعيم صفوف "الدراويش" في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ويرغب النادي الإسماعيلي في سرعة إنهاء التفاوض من أجل حسمه صفقه اللاعب وضمان تواجده مع الفريق وجاء ذلك في ظل بحث الأبيض عن ظهير أيسر جديد لتدعيم صفوفه في يناير.





وتحدث أبو الفتوح مع إدارة نادي الزمالك من أجل حسم موقفه مع الفريق خلال الفترة القادمة سواء بالبقاء داخل صفوفه أو بالرحيل لأي فريق آخر، وجاء ذلك في ظل رغبة اللاعب في المشاركة واللعب كأساسي.





ويذكر أن نادي الزمالك قد ودع البطولة العربية بالأمس في مفاجأة غير متوقعة على يد نظيره الاتحاد السكندري بركلات الترجيح.