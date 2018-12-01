Real Madrid لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الاسباني، عن تشكيل الفريق الملكى للقاء ضيفه فالنسيا، الذى سينطلق فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الـ14 من الدورى الأسبانى "الليجا".

Real Madrid لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالى ..

حراسة المرمى : تيبو كورتوا





الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ريجيلون





الوسط : سيبايوس - مودريتش - يورينتى





الهجوم : فاسكيز - بيل – بنزيما

Real Madrid لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

ويغيب عن الريال فى لقاء اليوم كل من تونى كروس، مارسيلو، كاسيميرو لأسباب مختلفة، فيما يجلس إيسكو على مقاعد البدلاء بعد استبعاده من لقاء روما الأخير فى دورى الأبطال.





ويحتل الريال المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة بينما فالنسيا فى المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.