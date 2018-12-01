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أحمد القرملاوي يحتفل بإطلاق روايته الجديدة بمكتبه جمعية مصر للثقافة (صور)

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:23 م
أحمد القرملاوي يحتفل بإطلاق روايته الجديدة بمكتبه جمعية مصر للثقافة (صور)
صورة أرشيفية
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شيماء عطية
 

احتفل الروائي أحمد القرملاوي بإطلاق روايته الجديدة "نداء أخير للركاب" الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، مساء اليوم السبت، بمكتبة جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، بمصر الجديدة.

 

تدور الرواية حول شاب انفصل عن الحياة مع أبيه لمدة 25 سنة، إلى أن عرف ذات يوم بخبر وفاة أبيه، تاركًا له ميراثًا ضخمًا، ولكنه موزع بين أكثر من دولة منها الكويت ومصر.

 

أحمد القرملاوي، روائي وقاص مصري، من مواليد القاهرة عام 1978، بدء نشر أعماله الإبداعية منذ عام 2013 حيث أصدر مجموعة قصصية بعنوان "أول عباس" ثم تبعها روايته الأولى "التدوينة الأخيرة" التي نشرتها الدار المصرية اللبنانية في 2014، و رواية"دستينو" الصادرة في 2015، وأخيرًا رواية "أمطار صيفية" التي صدرت عام 2017 والتى فازت بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع المؤلف الشاب عام 2018

أحمد القرملاوي يحتفل بإطلاق روايته الجديدة بمكتبه جمعية مصر للثقافة (صور)
أحمد القرملاوي يحتفل بإطلاق روايته الجديدة بمكتبه جمعية مصر للثقافة (صور)
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